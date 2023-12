Medio Oriente: ministra Esteri francese a Beirut per evitare escalation tensioni tra Israele e Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra egli Esteri francese Catherine Colonna è oggi a Beirut, dopo una visita in Israele e in Cisgiordania effettuata questo fine settimana. Secondo i media francesi, l'obiettivo è quello di evitare una escalation di tensione tra Hezbollah e Israele, che è in guerra con il movimento islamista palestinese Hamas. L'ultimo viaggio nella capitale libanese effettuato da Colonna risale al 16 ottobre. Oggi la titolare della diplomazia francese dovrebbe incontrare il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento, Nabih Berri. (Frp)