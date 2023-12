Milano: Jll advisor sell-side nella vendita di Palazzo Reina in Via Bagutta 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JLL rende noto di aver agito come advisor sell-side nella vendita dello storico Palazzo Reina, situato in Via Bagutta 12 a Milano. Costruito nel 1830 dall'architetto Dordoni, l'immobile è stato oggetto di un importante intervento di restauro, che ha comportato un'opera di recupero delle facciate esterne e dei saloni interni, oltre a una rimodulazione degli spazi volta a offrire una perfetta fruibilità per attività commerciali ed espositive. Situato all'interno del prestigioso quadrilatero della moda, Palazzo Reina copre una superficie di seimila metri quadri destinati in parte ad high street retail e in parte a uffici e show-room. L'edificio dispone anche di 21 posti auto meccanizzati ad uso esclusivo e un grande giardino di proprietà. La transazione, che ha convolto due family office, è stata gestita dal team di Office dell'area Capital Markets di JLL Italia, guidata da Alberico Radice Fossati. "L'operazione che ha interessato Palazzo Reina conferma la grande attrattività di immobili mixed-use di alta qualità in location prime" ha commentato Alberico Radice Fossati, Head of Capital Markets di JLL Italia. "Le opere di valorizzazione dell'immobile, insieme alla posizione e al profilo dei tenant presenti, rendono il palazzo un asset molto strategico nel contesto urbano milanese".(Com)