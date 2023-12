Moldova: Sandu, porte dell'Ue aperte grazie allo sforzo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente moldava, Maia Sandu, si è congratulata con i cittadini per l'apertura dei negoziati di adesione della Moldova all'Unione europea durante l'evento "Celebrating European Moldova", che si è svolto nella piazza centrale della città. Il capo dello Stato ha affermato che la porta dell'Unione europea è stata aperta grazie allo sforzo e al lavoro di tutte le persone. Allo stesso tempo Sandu ha ringraziato gli Stati europei, in particolare la Romania, per l'aiuto dato ogni volta alla Moldova. "Il 14 dicembre abbiamo compiuto un altro passo importante in questo percorso. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi più decisivi verso l'integrazione europea che negli ultimi trent'anni, ma la porta dell'Ue ci è stata aperta grazie allo sforzo e al lavoro di tutte le persone di buona fede di questo Paese, di coloro che lottato per la libertà e l'indipendenza della Moldova, di chi ha lottato per la giustizia e contro la corruzione, di chi lavora onestamente in patria o nella diaspora. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa decisione. D'ora in poi dipende da noi se la strada sarà breve o lunga. Abbiamo due compiti: costruire uno Stato europeo che si prenda cura dei suoi cittadini e due costruire una società veramente europea in cui le persone vivano in armonia e si rispettino a vicenda. Ringrazio gli Stati dell'Ue, le delegazioni europee, il capo della missione Ue a Chisinau per la fiducia in noi e per averci aiutato a costruire uno Stato europeo e ad affrontare le sfide. In particolare ringrazio la Romania, che è il nostro avvocato in ogni fase", ha sottolineato Sandu.(Rob)