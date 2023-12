Serbia: Commissione elettorale provincia Vojvodina, lista a sostegno Partito progressita al 48,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi" guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto il 48,7 per cento dei voti alle elezioni che si sono tenute ieri anche per i 120 seggi del Parlamento della provincia serba della Vojvodina. La lista della coalizione dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha invece ottenuto il 20,18 per cento dei voti. Lo riportano gli ultimi dati della Commissione elettorale della provincia della Vojvodina (Pik), sulla base dello spoglio di 1.603 seggi elettorali su un totale di 1766 (il 90 per cento). (Seb)