Hong Kong: Lee incontrerà a Pechino Xi Jinping e premier Li Qiang

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, incontrerà a Pechino il presidente della Cina, Xi Jinping, e il primo ministro, Li Qiang. Lo anticipa il quotidiano “South China Morning Post”, precisando che Lee ha intrapreso ieri una visita di 4 giorni in Cina per fornire aggiornamenti sulla situazione economica di Hong Kong. Lee riferirà anche sull’esito delle elezioni per il rinnovo dei Consigli distrettuali, che il 10 dicembre scorso hanno registrato un’affluenza del 27,54 per cento, il minimo storico dal 1997. (Cip)