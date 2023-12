Energia: Germania, nel 2023 per la prima volta oltre il 50 per cento dell'elettricità da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, oltre il 50 per cento dell'elettricità consumata in Germania è stato per la prima volta generato da fonti rinnovabili. È quanto emerge dalle proiezioni del Centro per la ricerca sull'energia solare e sull'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw) e dell'Associazione federale dell'industria dell'energia e dell'acqua (Bdew). In particolare, dalle energie rinnovabili proviene circa il 52 per cento del consumo lordo di energia elettrica nell'anno che sta per concludersi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di un incremento del cinque per cento su base annua. Secondo lo Zsw e il Bdew , il consumo lordo totale di elettricità in Germania ammonterà nel 2023 a circa 517,3 miliardi di kilowattora. Nella generazione dell'energia elettrica, le fonti rinnovabili hanno segnato quote particolarmente elevate a luglio (59%), maggio, ottobre e novembre con rispettivamente il 59,57 e 55 per cento. A giugno, la produzione di elettricità dagli impianti solari ha registrato un nuovo massimo storico di 9,8 miliardi di kilowattora. A sua volta, l'energia elettrica generata dalle turbine eoliche terrestri ha sperimentato un nuovo record annuale di 113,5 miliardi di kilowattora. In totale, con 267 miliardi di kilowattora, in Germania stata prodotta più elettricità che mai in maniera neutrale per il clima. (Geb)