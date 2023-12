Italia-Albania: Tajani, il 22 dicembre visiterò nostri militari e siti dei centri accordo su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 dicembre sarò in Albania per visitare i militari della nostra Guardia di finanza e i luoghi dove saranno stabiliti i centri parte dell’accordo tra Roma e Tirana. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews” prima della conferenza annuale degli ambasciatori che prende il via oggi alla Farnesina. “I nostri militari nel mondo sono parte importante della nostra politica estera”, ha detto Tajani.(Res)