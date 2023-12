Africa: Tajani, Piano Mattei punta allo sviluppo del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando con tutti i Paesi di origine e di transito in Africa: “il Piano Mattei punta allo sviluppo del continente africano. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews” prima della conferenza annuale degli ambasciatori che prende il via oggi alla Farnesina. “Abbiamo siglato un memorandum con la Tunisia e stiamo lavorando anche molto con la Libia”, ha detto Tajani. “Guerre e malattie sono le cause principali che spingono persone e a spostarsi da sud verso il nord”, ha detto Tajani, secondo cui è necessario “garantire il diritto” di queste persone a continuare a vivere dignitosamente nei loro Paesi. (Res)