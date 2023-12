Sudafrica: Zuma contro l'Anc, alle elezioni del 2024 non voterò per loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma, non sosterrà il Congresso nazionale africano (Anc) - che ha guidato per dieci anni - alle prossime elezioni generali del 2024. Lo ha detto in una dichiarazione letta in conferenza stampa. Presidente dell'Anc dal 2007 al 2017, Zuma è stato costretto a lasciare l'incarico per le accuse di corruzione che pesavano su di lui, cedendo la presidenza del partito all'attuale capo dello Stato e suo ex vice Cyril Ramaphosa. "Sarebbe un tradimento fare una campagna per l'Anc di Ramaphosa", ha detto Zuma, criticando quella che ha definito “la morte delle strutture democraticamente elette”, “il ruolo del denaro” nel determinare i voti e “la sospetta manipolazione fraudolenta” delle decisioni della conferenza dell’Anc. Le dichiarazioni rappresentano un nuovo attacco al suo ex vicepresidente Ramaphosa. Zuma ha aggiunto che alle elezioni del prossimo anno voterà per un piccolo partito di sinistra radicale e si rifiuterà di fare campagna per l'Anc. A suo avviso, al voto del prossimo anno è "ampiamente previsto che l’Anc perderà le elezioni nazionali per la prima volta dal 1994”. (Res)