Italia-Cina: Tajani, rapporti ottimi ma accordo su Nuova Via della Seta non era vantaggioso

- L’Italia sta lavorando con la Cina e ci sono ottimi rapporti ma “abbiamo lasciato la Via della Seta perché non era vantaggiosa”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews” prima della conferenza annuale degli ambasciatori che prende il via oggi alla Farnesina. “E’ stata inaugurata pochi giorni fa una bellissima mostra a Shangai”, ha detto il vicepremier. “Francia e Germania che non avevano lo stesso tipo d’accordo avevano un interscambio commerciale migliore del nostro”, ha detto. “Abbiamo preso questa decisione senza clamore”, ha spiegato Tajani, garantendo che i rapporti bilaterali proseguiranno.(Res)