Portogallo: nel 2022 quasi 800 mila residenti stranieri, il doppio rispetto a 10 anni fa

- Nel 2022, i cittadini stranieri che vivevano in Portogallo legalmente erano 798.480 persone, il 7,6 per cento della popolazione, il doppio rispetto a dieci anni fa. E' quanto emerge da un rapporto della Fondazione Francisco Manuel dos Santos, che ha cercato di valutare il numero e le condizioni di vita degli immigrati e l'evoluzione delle concessioni di cittadinanza e dei permessi di soggiorno. Lo studio ha concluso che il 76 per cento degli stranieri proviene da Paesi non appartenenti all'Ue. Negli ultimi 15 anni, la cittadinanza portoghese è stata concessa a circa mezzo milione di stranieri (468.665), sia residenti che non residenti. Le nazionalità più rappresentate in Portogallo sono quella brasiliana (29,3 per cento), britannica (6 per cento), capoverdiana (4,9 per cento), italiana (4,4 per cento), indiana (4,3 per cento) e romena (4,1 per cento).(Spm)