Russia: Putin, nostra presidenza Csi sarà concentrata su conservazione della nostra lingua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua presidenza nella Comunità degli Stati indipendenti (Csi) la Russia presterà una particolare attenzione alla conservazione della lingua russa. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo ad una riunione del Consiglio dei capi di governo della Csi. "La lingua russa era e rimane la lingua della comunicazione interetnica di centinaia di milioni di persone sia nei nostri Paesi che in tutto il mondo", ha osservato Putin. Inoltre, il presidente ha ricordato che il 13 ottobre scorso la Csi ha firmato un accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale per la lingua russa. L'organizzazione avrà lo scopo di garantire la protezione e la promozione della lingua russa "come chiave per la comprensione reciproca e la libera comunicazione" all'interno e al di fuori della Csi. "Ora è importante risolvere i problemi pratici del funzionamento dell'organizzazione, sviluppare i suoi documenti fondamentali e preparare e tenere la prima conferenza ministeriale", ha concluso Putin. (Rum)