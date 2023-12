Export: aumentati incentivi per impiegati sedi estere Farnesina e Ice, aumentate borse di studio giovani Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il sostegno di tutti i gruppi parlamentari questa notte sono stati approvati dalla Commissione Bilancio del Senato due importanti emendamenti alla Legge di Bilancio. Il primo riconosce l’impegno dei dipendenti assunti localmente da ambasciate e consolati e dagli uffici dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il secondo provvedimento prevede borse di studio aggiuntive per un totale di 5 milioni di euro l’anno a favore di giovani studenti provenienti dai Paesi africani. Ciò consentirà di accogliere oltre 500 studenti africani nelle nostre Università per l’anno accademico 2024/25. Lo riferisce in una nota la Farnesina, commentando quest'ultimo emendamento come "un tassello fondamentale del Piano Mattei, per formare la futura classe dirigente del Continente africano e consolidare un partenariato paritario, basato su formazione e crescita condivisa". (Res)