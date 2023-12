Sanità: allo Ieo un nuovo pace-maker contro il dolore cronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Istituto Europeo di Oncologia è fra i primi ospedali in Italia ad offrire ai pazienti con dolore cronico un "pace-maker contro il dolore" di ultima generazione, con tecnologia "Close loop". Il team di Vittorio Guardamagna, Direttore Cure Palliative e Terapia del Dolore IEO, ha infatti di recente eseguito uno dei primi impianti in Italia del nuovo stimolatore del midollo spinale Inceptiv che rileva i segnali lungo il midollo spinale e regola la stimolazione degli impulsi nervosi attimo dopo attimo, proprio come fa il pace-maker con gli impulsi elettrici che regolano il ritmo del cuore. La stimolazione del midollo spinale interrompe i segnali di dolore che viaggiano tra il midollo spinale e il cervello, evitando al paziente di percepire il dolore. Inceptiv è un pace-maker miniaturizzato, di soli 6 mm di spessore - è il dispositivo di stimolazione del midollo spinale più sottile al mondo - che viene impiantato sotto la cute. Lievi impulsi elettrici viaggiano dal dispositivo alla spina dorsale su elettrocateteri: fili sottili dotati di un rivestimento isolante. (segue) (Com)