Automotive: cinque riunioni del tavolo Mimit il 19, 20 e 21 dicembre

- Si insediano questa settimana i cinque gruppi di lavoro tecnici del Tavolo Sviluppo Automotive, istituito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy su impulso del ministro Adolfo Urso, che vede la partecipazione di Stellantis, delle Regioni sede di stabilimenti produttivi del comparto auto, dei sindacati e di Anfia, che rappresenta la filiera. Da domani, martedì, a giovedì si riuniranno in sequenza tutti i gruppi di lavoro istituiti nel corso della riunione plenaria del 6 dicembre svoltasi al Mimit, con lo scopo di identificare azioni e strumenti finalizzati alla riconversione della filiera e delle imprese della componentistica, alla tutela dell'occupazione e alla formazione del capitale umano e per creare le condizioni abilitanti per incrementare la produzione di autoveicoli in Italia. Domani, martedì 19 dicembre, si riuniranno i gruppi di lavoro “Volumi produttivi e mercato” e “Competitività ed efficientamento degli stabilimenti”. Il giorno successivo, mercoledì 20 dicembre, sarà la volta dei gruppi su “Supply chain” e “Occupazione e formazione”. Infine, giovedì 21 dicembre, si riunirà il gruppo tecnico su “Ricerca, sviluppo e innovazione”. Il prossimo incontro del Tavolo Sviluppo Automotive, in seduta plenaria, è previsto entro il mese di gennaio 2024. (Rin)