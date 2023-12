Usa: dipendenti “New York Times” fondano gruppo indipendente, accusano sindacato di faziosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di dipendenti del quotidiano statunitense “New York Times” hanno formato un comitato a difesa dell'indipendenza giornalistica, esprimendo la preoccupazione che il sindacato che rappresenta i dipendenti del quotidiano abbia deviato verso l'attivismo politico. Il nuovo gruppo, costituito all’interno del sindacato NewsGuild-Cwa, che rappresenta circa 1.500 addetti della redazione dello storico quotidiano Usa, include giornalisti di alto profilo come Megan Twohey, Julian Barnes ed Emily Bazelon. Il nuovo “caucus” ha annunciato di essere pronto a raccogliere adesioni dai dipendenti di altre testate giornalistiche. Recentemente il sindacato NewsGuild ha suscitato polemiche organizzando una riunione virtuale durante la quale alcuni membri hanno espresso posizioni in favore di una tregua immediata dai combattimenti nella Striscia di Gaza, e per la fine degli aiuti del governo statunitense a Israele. Secondo i fondatori del nuovo comitato, tali posizioni avrebbero compromesso la neutralità del sindacato e messo a rischio colleghi nelle zone di guerra. Il presidente del NewsGuild, Jon Schleuss, si era difeso affermando che le posizioni espresse durante la riunione non riflettevano un orientamento ufficiale del sindacato.(Was)