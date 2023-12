Governo: Abascal (Vox), io definito franchista per attaccare Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gesti contano. Giorgia Meloni lo ha preso per mano e lo ha portato sul palco di Atreju, per rivendicare un'amicizia che molti hanno giudicato pericolosa e inopportuna. Santiago Abascal, il leader di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola sconfitto alle elezioni di luglio, una settimana fa aveva invocato una pena esemplare per Pedro Sánchez: "Verrà il momento in cui la gente vorrà appenderlo per i piedi". "Hanno manipolato le mie parole - spiega alla 'Stampa'-. Ho usato una frase colloquiale che forse, come altre, nella traduzione in italiano si può fraintendere. In nessun caso ho espresso quel desiderio. La mia speranza è un'altra: un processo equo, con giudici indipendenti". Sanchez dovrebbe essere processato "per corruzione e tradimento. E per il golpe contro lo Stato di diritto. Il fatto che abbia una maggioranza non significa che sia legittimato a fare qualsiasi cosa. Ormai ha superato il limite. Ha comprato la sua carica concedendo ai secessionisti catalani un'amnistia che lui stesso, in passato dichiarava incostituzionale. E' un attacco senza precedenti alla giustizia. Per questo - aggiunge - parliamo di golpe. Sánchez è passato dall'illegittimità all'illegalità. L'abbiamo quindi denunciato davanti alla Corte Suprema. È un politico che concede l'amnistia ad altri politici solo per arrivare al potere. Non c'è corruzione peggiore. E' il peggior governo della storia". (segue) (Rin)