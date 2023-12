Governo: Abascal (Vox), io definito franchista per attaccare Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Vox non è franchista: "Quelli che in Italia mi chiamano franchista lo fanno solo per attaccare Giorgia Meloni. Vox è un partito che difende la democrazia, lo Stato di diritto, le frontiere sicure e l'unità nazionale. Abbiamo persone che provengono da destra e da sinistra". Ma ha paragonato Sánchez a Hitler: "Le democrazie si distruggono anche dall'interno. Bisogna dire la verità: lui fa accordi con gli eredi del terrorismo, con i comunisti, con i separatisti e golpisti del 2017. E riceve gli applausi di Hamas". Il timore tuttavia è che la durezza di alcune sue parole possa alimentare proteste violente: "La violenza nelle piazze, in Spagna, è stata portata dalla sinistra e dal separatismo. Abbiamo subìto anni di terrorismo. Vox, i suoi militanti e i suoi simpatizzanti sono stati sistematicamente aggrediti dall'estrema sinistra, a volte incoraggiati persino dal governo. Il centrodestra e i conservatori sono stati vittime di una violenza politica che gli è estranea". Le idee del suo Partito sulla violenza contro le donne hanno fatto discutere: "Questo governo ha messo in libertà centinaia di violentatori. Sotto questo governo c'è stato il numero record di stupri in Spagna. Noi vogliamo fermare l'immigrazione illegale che porta persone con una cultura denigrante per la donna. Molti musulmani, non tutti, credono che le donne siano esseri inferiori", ha concluso Abascal. (Rin)