Cile: nuova vittoria dei "no", naufraga il secondo tentativo di riformare la Costituzione di Pinochet

- Gli elettori del Cile hanno respinto per la seconda volta, tramite il plebiscito tenuto domenica, il progetto di una nuova Carta costituzionale. I "no" sono stati pari a oltre 6,890 milioni di voti, il 55,76 Per cento dei cileni che si è recato alle urne, contro i quasi 5,5 milioni di "sì". Lo scrutinio, ormai quasi completato, conferma quindi la vigenza della Carta del 1980, atto risalente alla fine della dittatura si Augusto Pinochet. Il testo respinto era stato licenziato dal Consiglio costituzionale, organo ad hoc dominato dalle opposizioni conservatrici, ed era avversato dalle forze di governo del centrosinistra. Nel settembre 2022, il popolo del Cile aveva respinto il progetto elaborato da un'assemblea, controllata dal centrosinistra, per rispondere ai motivi delle crisi sociali dell'autunno del 2019. Il presidente del Cile, Gabriel Boric, aveva già da tempo fatto sapere che il governo - in caso di un nuovo fallimento -, non avrebbe attivato ulteriori tentativi si riforma. (segue) (Abu)