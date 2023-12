Russia: “Nyt”, Putin ha trasformato il boicottaggio occidentale in una miniera d’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha trasformato il boicottaggio subito dalle grandi aziende occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina in una “miniera d’oro”. Lo scrive il “quotidiano “New York Times”, sottolineando, a due anni dall’inizio della guerra e dell’imponente campagna sanzionatoria dell’Occidente contro la Russia, che “quando un’azienda intende lasciare il Paese, il presidente (Vladimir Putin) detta i termini secondo modalità che beneficiano il suo governo, le sue élite e la sua guerra”. Il quotidiano statunitense ricorda come all’origine della campagna di boicottaggio delle grandi aziende occidentali ci sia stato un esplicito appello formulato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 16 marzo 2022: “Lasciate la Russia”, aveva dichiarato il presidente ucraino. “Assicuratevi che i russi non ricevano neanche un centesimo”. Esortate anche dai rispettivi governi, centinaia di società e aziende di tutti i settori – dall’energia, all’elettronica, all’automotive sino ai beni di consumo e alla ristorazione - hanno risposto all’appello di Zelensky nel corso degli ultimi due anni. Politici e attivisti – scrive il “New York Times” – hanno salutato per mesi questa ritirata generale dalla Russia come il prodromo di un soffocamento dell’economia di quel Paese, e dunque “dello sforzo bellico del Cremlino” in Ucraina. (segue) (Was)