Russia: “Nyt”, Putin ha trasformato il boicottaggio occidentale in una miniera d’oro (2)

- La realtà, però, si è rivelata molto differente dalle aspettative, e Putin “ha trasformato le uscite delle principali aziende occidentali in un colpo di fortuna per l'elite fedele alla Russia e lo stesso Stato”, costringendo le aziende a liquidare le loro attività nel Paese a clienti stabiliti da Mosca, e ricorrendo talvolta a vere e proprie confische. Secondo una indagine del “New York Times”, le aziende occidentali che hanno lasciato la Russia hanno messo collettivamente a bilancio perdite per 103 miliardi di dollari dall'inizio della guerra. Putin ha dettato i termini delle liquidazioni, e le ha sottoposte a tassazioni sempre più elevate, “generando almeno 1,25 miliardi di dollari nell'ultimo anno da destinare al forziere di guerra della Russia”. Secondo il quotidiano, “nessuna trattativa privata è al sicuro”: un esempio è il produttore di birra olandese Heineken, che la scorsa primavera aveva trovato un acquirente per le sue attività in Russia e aveva fissato un prezzo. Il governo russo ha unilateralmente respinto l'accordo, secondo persone vicine alle trattative, e ha assegnato le partecipazioni russe dell'azienda a un titano del packaging di aerosol sposato a un'ex senatrice russa. (segue) (Was)