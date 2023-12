Russia: “Nyt”, Putin ha trasformato il boicottaggio occidentale in una miniera d’oro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo – scrive il “New York Times” – “ha supervisionato così uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza all'interno della Russia dalla caduta dell'Unione Sovietica”: vasti settori industriali, come ascensori, pneumatici, rivestimenti industriali e altri, sono ora in mano ad attori russi sempre più dominanti. In alcuni casi, l’attore in questione è lo Stato: aziende di proprietà governativa hanno rilevato ad esempio gli asset di giganti privati come Ikea e Toyota. In molti casi – aggiunge il quotidiano – Putin esamina e dà personalmente il via libera alle vendite. Assieme alle molte aziende produttrici di beni di consumo che hanno deciso di restare nel Paese, per non perdere miliardi di dollari di investimenti effettuati nell’arco di decenni, la risposta di Mosca al boicottaggio occidentale ha consentito a Putin “di mantenere un senso di normalità” nel Paese “nonostante un conflitto assai più lungo, mortale e dispendioso di quanto inizialmente preventivato”. (Was)