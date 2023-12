Cile: Boric su nuovo "no" a riforma della Carta, "politica in debito con il Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la bocciatura popolare del nuovo progetto di riforma della Costituzione, arrivata con la netta vittoria del "contrari" al plebiscito tenuto domenica, la politica "è in debito con il Cile".Lo ha detto il presidente del Cile, Gabriel Boric, presentando in un messaggio alla nazione il bilancio sullo scrutinio. Il veto alla riforma, che tiene ancora in vita la Carta risalente all'ultimo periodi di governo di Augusto Pinochet, "chiude il processo costituzionale fino alla fine del nostro mandati di governo", ha detto Boric denunciando il blocco che la "polarizzazione del paese" ha operato sulle speranze di "avere una Carta redatta da tutti". "La politica è rimasta in debito con il popolo del Cile. E questo debito si paga ottenendo le soluzioni di cui cileni e la cilene hanno bisogno e che serve che noi realizziamo", ha detto. Nonostante la netta affermazione dei "no", quasi 6,9 milioni di voti, equivalenti al 55,76 per cento del totale, "non bisogna dimenticare che una parte importante di coloro che sono andati alle urne hanno votato 'a favore'". (segue) (Abu)