Cile: Boric su nuovo "no" a riforma della Carta, "politica in debito con il Paese" (2)

- Il testo respinto era stato licenziato dal Consiglio costituzionale, organo ad hoc dominato dalle opposizioni conservatrici, ed era avversato dalle forze di governo del centrosinistra. Nel settembre 2022, il popolo del Cile aveva respinto il progetto elaborato da un'assemblea, controllata dal centrosinistra, per rispondere ai motivi delle crisi sociali dell'autunno del 2019. "Non possiamo ripetere lo stesso errore dei plebisciti precedenti. Tutti noi facciamo il Paese, e coloro che trionfano in un'elezione non possono fare a meno di o ignorare coloro che vengono sconfitti", ha sottolineato nella serata di domenica il presidente. Il governo, ha aggiunto Boric, è stato subito messo al lavoro per "far ripartire la legge sulla riforma delle pensioni, e del cosiddetto 'patto fiscale' per una crescita e redistribuzione più giusta delle ricchezze". Occorrerà inoltre "raddoppiare gli sforzi sulla sicurezza in tutte le sue dimensioni per vincere la battaglia contro la delinquenza, il narcotraffico e la criminalità organizzata". (segue) (Abu)