Serbia: Commissione elettorale, lista a sostegno del Partito progressista al 47 per cento

- La lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi" guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto il 47,09 per cento dei voti alle elezioni parlamentari straordinarie che si sono tenute ieri in Serbia, mentre la lista della coalizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha ottenuto il 23,05 per cento dei voti. Lo riportano gli ultimi dati della Commissione elettorale centrale (Rik), sulla base dello spoglio di 7.687 seggi elettorali su un totale di 8.273. La lista tra Partito socialista (Sps) e Serbia unita (Js) "Ivica Dacic Primo ministro della Serbia" ha ottenuto il 6,64 per cento dei voti, la lista "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia", il 4,97 per cento e la lista "Noi-La voce del popolo-Branimir Nestorovic" 4,65 per cento. Secondo la stessa Rik nel Parlamento di Belgrado entrano quindi la lista guidata dal partito Sns con 128 mandati, la lista "Serbia contro la violenza" con 65 mandati, la lista dei Socialisti con 18 mandati, così come la lista "Noi-La voce del popolo-Branimir Nestorovic" e la coalizione "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia" con 13 mandati ciascuno. Anche cinque partiti di minoranza hanno superato la soglia di sbarramento. Secondo la stessa Rik alle 18 di ieri aveva votato il 51,93 per cento degli aventi diritto. I seggi si sono chiusi alle 20. (Seb)