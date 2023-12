Cina-Russia: premier russo Mishustin domani visiterà Pechino, previsto incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin farà una visita di lavoro in Cina dal 19 al 20 dicembre per incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il premier cinese Li Qiang. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del governo russo. I colloqui che si svolgeranno nell'ambito della visita si concentreranno sullo sviluppo delle relazioni russo-cinesi di partenariato globale e la cooperazione strategica. Una particolare attenzione sarà prestata all'espansione della cooperazione commerciale ed economica, nonché alla promozione di grandi progetti comuni in vari settori. Si prevede inoltre di adottare un comunicato congiunto e firmare una serie di documenti. (Rum)