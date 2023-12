Ue: ministra Interno tedesca, riforma Sistema di asilo è chiave per gestire immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Sistema europeo comune di asilo (Ceas) è “la chiave per dare forma insieme all'immigrazione” nell'Ue, “per controllarla, per limitare efficacemente quella irregolare e così osservare standard umanitari”. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, come riferisce il settimanale “Die Zeit”. L'esponente del governo federale ha aggiunto di essere “fiduciosa” che l'Ue riuscirà a raggiungere “un accordo politico definitivo” sulla modifica del Ceas. L'obiettivo è porre “fine alle morti” di migranti nel Mar Mediterraneo, “al caos e all'illegalità alle frontiere esterne” dell'Ue. Per Faeser, tutto ciò può essere ottenuto soltanto con soluzioni europee che funzionino “anche nella realtà”. Secondo la ministra dell'Interno tedesca, i migranti che hanno scarse prospettive di protezione nell’Ue “passeranno attraverso una procedura di asilo secondo le regole dello Stato di diritto alle frontiere esterne e, se respinti, dovranno essere rimpatriati da lì”. Faeser ha infine dichiarato che, con la riforma del Ceas, vi sarà “per la prima volta una distribuzione dei profughi regolamentata in maniera vincolante” tra gli Stati membri. (Geb)