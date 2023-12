Sardegna: sicurezza informatica, alla Regione 1,5 milioni da Agenzia nazionale Cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro, di cui 500 mila euro per la realizzazione di interventi specifici in ambito sanitario dalla Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il finanziamento è stato assegnato con l'obiettivo di potenziare i Computer Security Incident Response Team (CSIRT) regionali, per rafforzare le capacità di prevenzione, gestione e risposta agli incidenti informatici. Tale iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio finalizzato a garantire la sicurezza cibernetica del territorio regionale, promuovendo la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni. Per il Presidente della Regione, Christian Solinas, "questo importante finanziamento rappresenta un significativo passo avanti nella realizzazione di un ambiente digitale sicuro e resiliente per la nostra regione. (segue) (Rsc)