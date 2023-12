Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al XXII Tavolo nazionale dei contratti di fiume. Napoli, Università degli Studi Federico II, Corso Nicolangelo Protopisani, 70 (ore 17:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all'evento "Aspettando il Natale". Con l'occasione saranno presentati alcuni laboratori e attività del Centro. Roma, Centro di prima accoglienza e mensa sociale Madre Teresa di Calcutta, via Montelibretti 16 (ore 18)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori diverse delibere. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 13) (segue) (Rer)