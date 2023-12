Usa: difesa, legislatori e industria criticano il piano per gli sciami di droni del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legislatori statunitensi e rappresentanti dell’industria della difesa degli Stati Uniti esprimono forte scetticismo in merito al piano annunciato dal Pentagono per lo sviluppo di sciami di droni da utilizzare nell’eventualità di un conflitto con la Cina nel Pacifico. Lo scrive il quotidiano “Politico”, secondo cui mesi dopo il lancio il piano resta avvolto in una nube di indeterminatezza, che ha spinto il Congresso federale e minacciare di non autorizzare i necessari stanziamenti. L'iniziativa “Replicator” è stata presentata ad agosto come un ambizioso piano biennale teso a fabbricare migliaia di droni suicidi a basso costo con cui colmare il divario numerico con il più vasto arsenale della Cina. Quattro mesi più tardi, però, nessuno al Pentagono sembra essere in grado di illustrare il piano in dettaglio, sia nei suoi aspetti tecnici, sia in quelli finanziari. La frustrazione di legislatori e imprenditori è emersa all’inizio della scorsa settimana, quando nove leader di aziende tecnologiche e diversi alti funzionari del dipartimento della Difesa, inclusa la vice segretaria alla Difesa Kathleen Hicks, si sono riuniti per discutere del programma presso la sede della Defense Innovation Unit a Mountain View, California. "È tutto molto disorganizzato e confuso", ha poi riferito a “Politico” un dirigente anonimo di un'azienda tecnologica. Il problema con l'iniziativa è che "in realtà non è associata a nessun budget per farla funzionare". (segue) (Was)