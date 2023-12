Usa: difesa, legislatori e industria criticano il piano per gli sciami di droni del Pentagono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hicks ha sostenuto che l'iniziativa non avrà bisogno di nuovi fondi perché attingerà ai bilanci di programmi già approvati. Tuttavia, a novembre la funzionaria aveva dichiarato che il dipartimento potrebbe richiedere stanziamenti ad hoc per l'anno fiscale 2025. All'inizio del mese scorso Hicks aveva già tentato con scarso successo di far chiarezza in merito all’iniziativa. "La realtà è che Replicator sta rimuovendo intoppi nel sistema che è l'innovazione nel dipartimento della Difesa", aveva detto la vicesegretaria. "Ci sono una moltitudine di programmi che già esistono nel dipartimento che hanno bisogno di aiuto per passare dal punto in cui si trovano alla consegna su larga scala. Ecco dove si concentra Replicator", aveva aggiunto, puntualizzando che “Non è un programma, ma un processo per migliorare la nostra capacità di scalare". I legislatori statunitensi, però, hanno reagito con scetticismo, e hanno avvertito che senza la necessaria chiarezza non daranno il via libera ad alcuno stanziamento. (Was)