Giappone: Usa puntano a ripristinare schieramento fisso di aerei da combattimento

- La Forza aerea degli Stati Uniti intende ripristinare uno schieramento fisso di aerei da combattimento a Okinawa, la prefettura meridionale del Giappone dove è concentrata la maggior parte della presenza militare Usa in quel Paese asiatico. Nella prefettura sono già di stanza aeromobili da combattimento del Corpo dei Marine. La Forza aerea, che manteneva a sua volta a Okinawa una forza di ben 48 caccia F-15, schierati presso la Base aerea di Kadena, ha intrapreso il loro ritiro progressivo nel 2022. Per colmare il vuoto lasciato dal ritiro dei vecchi F-15, la Forza aerea ha iniziato a inviare a rotazione caccia F-22 e cacciabombardieri F-35. Il generale Kenneth Wilsbach, comandante della Forza aerea Usa del Pacifico, ha dichiarato però al quotidiano “Nikkei” che l’invio di forze a rotazione è una soluzione temporanea. Il generale ha confermato che le forze armate statunitensi intendono tornare a schierare aerei da combattimento a Okinawa in pianta stabile, senza fornire però tempistiche precise. Fonti del Congresso federale Usa hanno riferito che il Pentagono intende schierare in particolare 36 caccia multiruolo F-15Ex, una versione ammodernata degli F-15.(Git)