Niger: primo ministro Zeine, salute Bazoum non è in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Niger Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare, è in piena salute e vive in una stanza nel palazzo presidenziale. Lo ha dichiarato il primo ministro nominato dalla giunta militare al potere Ali Mahamane Lamine Zeine in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". “E' in perfetta salute, il suo onore e la sua dignità sono rigorosamente rispettati. Attualmente il presidente deposto si trova nel palazzo presidenziale", ha detto Zaine. Nel Nigeri si è verificato a luglio un golpe militare, e da allora il Paese è governato dalle forze armate. (Rum)