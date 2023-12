Taiwan: Usa condannano processo a carico di Jimmi Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano il perseguimento giudiziario dell'attivista per la democrazia e magnate dei media Jimmy Lai a Hong Kong, “ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Repubblica Popolare Cinese”. Lo afferma in una nota il dipartimento di Stato Usa. Lai, ricorda la nota, “è stato detenuto in custodia preventiva per più di 1.000 giorni, e le autorità di Hong Kong e Pechino gli hanno negato la scelta della rappresentanza legale”. Il dipartimento di Stato esorta le autorità di Pechino e Hong Kong “a rispettare la libertà di stampa a Hong Kong. Le azioni che soffocano la libertà di stampa e limitano il libero flusso di informazioni, così come le modifiche apportate dalle autorità di Pechino e locali al sistema elettorale di Hong Kong, che riducono il voto diretto e impediscono ai candidati indipendenti e pro-democrazia di partecipare, hanno minato le istituzioni democratiche di Hong Kong” e danneggiato “la reputazione di Hong Kong come centro internazionale per gli affari e le finanze”, afferma la nota, che si conclude con una richiesta di scarcerazione immediata di Jimmy Lai e degli altri attivisti per la democrazia agli arresti nella ex colonia britannica. (segue) (Was)