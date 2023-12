Taiwan: Usa condannano processo a carico di Jimmi Lai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Hong Kong l'attesissimo processo contro Jimmy Lai, accusato di collusione con gli Stati Uniti e altre forze straniere, cospirazione e sedizione. Fondatore del quotidiano "Apple Daily", che ha cessato le pubblicazioni nel 2021, Lai sta attualmente scontando una pena detentiva di 5 anni e 9 mesi per frode, arrivata dopo due due anni in custodia cautelare e al culmine di una lunga serie di cause legali affrontate dall'editore dalle vaste manifestazioni pro-democratiche del 2019. A quanto riferito dalle fonti riservate citate dal sito d'informazione "Us News", il processo contro Lai potrebbe durare più di 80 giorni. Il procedimento è destinato ad attrarre una grande risonanza in seno alla comunità internazionale e in particolare negli Usa, che hanno ripetutamente chiesto il rilascio dell'editore e accusato la Cina di operare una "continua repressione" finalizzata a dissolvere l'opposizione democratica in città. (segue) (Was)