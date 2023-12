Taiwan: Usa condannano processo a carico di Jimmi Lai (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lai è stata infatti negata la libertà su cauzione e un processo con giuria. Il caso è stato affidato a tre giudici dell'Alta corte selezionati dal capo dell'amministrazione John Lee, rinomato per la grande lealtà che lo lega al Partito comunista cinese. Lo scorso maggio, proprio l'Alta corte ha respinto la richiesta d'archiviazione del processo, presentata dalla difesa sulla base della "mancanza di trasparenza" nella nomina dei giudici e dell'atteggiamento "prevenuto" del sistema giudiziario di Hong Kong nei confronti dell'imputato. L'amministrazione di Hong Kong ha inoltre estromesso l'avvocato londinese Timothy Owen dal processo, dopo che Lee ha invitato l'Assemblea nazionale del popolo (Anp) cinese a interpretare la legge sulla sicurezza nazionale e a pronunciarsi sulla pertinenza della partecipazione del legale. L'istituzione legislativa della Cina, da parte sua, ha rimesso la decisione alle autorità della regione amministrativa speciale, che il prossimo anno si prepara a promulgare un nuovo ciclo di disposizioni - note come Articolo 23 - che rafforzerà ulteriormente il capillare controllo di Pechino sul sistema amministrativo locale e sulle istituzioni straniere. (segue) (Was)