Taiwan: Usa condannano processo a carico di Jimmi Lai (5)

- Le condizioni di Lai hanno messo in luce la contraddizione che deriva dalla necessità di rilanciare Hong Kong come centro della finanza globale e dalla prerogativa attribuita alla sicurezza dal presidente cinese, Xi Jinping. I beni della società quotata in borsa di Lai, Next Digital, sono infatti stati congelati dopo un blitz della polizia nei suoi uffici, che è stata costretta alla chiusura nel 2021 anche in considerazione delle minacce rivolte ai banchieri che curavano le operazioni della società. "L'incriminazione di Jimmy Lai e la chiusura forzata di Apple Daily mandano un triste segnale di ciò che è accaduto a Hong Kong", ha dichiarato l'ex direttore di Next Digital Gordon Crovitz. Ciò è evidente "sia in termini di declino della stampa libera, sia in termini di pericoli legati alla gestione di un'azienda quotata in borsa, dove la legge sulla sicurezza nazionale può essere invocata per forzare la liquidazione di un'azienda senza alcun coinvolgimento di un tribunale". (Was)