Filippine: completate in anticipo consegne elicotteri d’attacco dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha completato le consegne del suo elicottero d'attacco T-129 Atak alle Filippine prima del previsto. Lo ha riferito il sito d’informazione turco Patronlar Dunyası, ricordando che le consegne erano state precedentemente ritardate dall’esitazione degli Stati Uniti ad autorizzare l’esportazione dei motori degli elicotteri. “L'elicottero T-129 Atak, uno dei prodotti più significativi nel settore della difesa turco, è entrato in servizio con l'aeronautica militare filippina. Le Filippine, che nelle ultime settimane hanno completato un ordine per sei elicotteri d'attacco dalla Turchia, terranno una cerimonia speciale il 20 dicembre", ha riferito sito. La task force tecnica dell'aeronautica militare filippina (Paf) ha selezionato l'elicottero T-129 Atak per il suo programma di elicotteri d'attacco alla fine del 2018. Da allora, la vendita della piattaforma è stata ritardata a causa delle restrizioni all'esportazione del motore di fabbricazione statunitense Lhtec Cts800-400A per il T-129 Atak. La consegna di sei elicotteri doveva essere completata nel 2024, ma è stata effettuata prima del previsto.(Res)