Turchia-Ungheria: "Aksam", oggi saranno siglati 16 accordi durante vertice intergovernativo a Budapest

- La Turchia e l'Ungheria firmeranno oggi 16 accordi nei settori dell'economia, del commercio, dell'industria della difesa, dell'energia e della cultura nell'ambito della visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Budapest. Lo ha riferito il quotidiano "Aksam" citando fonti diplomatiche. “Secondo alcune informazioni ricevute da fonti diplomatiche, tutti i ministeri turchi collaborano molto strettamente con l’Ungheria a tutti i livelli. Il presidente Erdogan sarà accompagnato da otto ministri, tra cui i ministri degli Affari esteri, della Difesa nazionale, dell'Interno, del Commercio, dell'Energia e delle Risorse naturali, dell'Industria e della Tecnologia, della Famiglia e dei Servizi sociali, della Cultura e del Turismo. Nel corso della visita si prevede che i due Paesi firmeranno 16 documenti in vari settori”, si legge sul quotidiano. Il giornale chiarisce che nel corso della visita si prevede di rafforzare il livello delle relazioni bilaterali. "Secondo informazioni pervenute da fonti diplomatiche, durante la visita del presidente Erdogan in Ungheria si prevede di aumentare il livello del "partenariato strategico" tra i due Paesi al livello di un “partenariato strategico allargato” e un documento in questo senso sarà firmato dal presidente Erdogan e dal primo ministro ungherese Viktor Orban. (Res)