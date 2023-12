Brasile: Fitch Ratings conferma giudizio su sostenibilità credito a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating internazionale Fitch Ratings ha confermato il proprio giudizio sulla sostenibilità a lungo termine (Idr) del debito in valuta estera del Brasile, mantenendo la valutazione di “BB” con una prospettiva “stabile”. Anche il giudizio sull’Idr a breve termine è stato riconfermato, mantenendolo a “B”. “I rating del Brasile sono supportati dalla sua economia ampia e diversificata, dall'elevato reddito pro capite, dai grandi mercati interni e dall'ampia liquidità, che forniscono flessibilità di finanziamento e un'elevata quota di valuta locale nel debito del Paese", si legge in una nota dell’agenzia di rating, che ha anche rivisto al rialzo la previsione di crescita del Pil del Brasile per l'anno in corso, al 3 per cento dal 2,3 per cento previsto a luglio. Fitch prevede inoltre che la crescita economica del Paese rallenterà all’1,5 per cento l’anno prossimo, per poi assestarsi al 2,1 per cento nel 2025. L'agenzia ha avvertito che a fine anno la “posizione fiscale” del Brasile si è indebolita a causa delle basse entrate e del marcato aumento delle spese di bilancio.(Brb)