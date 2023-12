Corea del Nord: Difesa minaccia rappresaglia nucleare contro Usa e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato stamattina un presunto missile balistico intercontinentale (Icbm) verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito il governo del Giappone. Secondo un funzionario giapponese, il lancio è stato effettuato dal Nord ore dopo un primo collaudo analogo, che avrebbe coinvolto un missile di tipo differente. Il missile intercontinentale, lanciato alle 8:24 di stamattina, ora locale, si è inabissato all’esterno della zona economica esclusiva del Giappone al largo di Hokkaido, a circa mille chilometri di distanza dal sito di lancio, dopo aver volato per 73 minuti. Secondo le autorità giapponesi, il missile collaudato da Pyongyang ha una gittata massima di circa 15mila chilometri e un’altitudine massima di 6mila chilometri, che consentirebbero al Nord di prendere di mira un qualsiasi punto degli Stati Uniti continentali. Funzionari di alto livello di Stati Uniti e Corea del Sud hanno prontamente condannato il test balistico nordcoreano nel corso di colloqui telefonici organizzati stamattina, come riferito dal ministero degli Esteri coreano. La Corea del Nord aveva lanciato un missile di tipo non specificato anche alle 22:37 di ieri. Il proiettile – probabilmente un missile balistico a corto raggio - si era inabissato al largo della Penisola coreana dopo aver volato per circa 400 chilometri. (Git)