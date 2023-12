Polonia: sondaggio, per 42 per cento cittadini governo Tusk sarà migliore di quello Morawiecki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei polacchi è fiduciosa del fatto che il governo del nuovo primo ministro Donald Tusk sarà migliore del precedente, guidato da Mateusz Morawiecki. È quanto emerge da uno studio sociologico condotto dall'istituto Sw Research. Secondo i risultati del sondaggio, il 42,3 per cento degli intervistati è fiducioso che il nuovo governo Tusk sarà migliore dell'esecutivo Morawiecki. Il 25 per cento degli intervistati ha espresso, invece, l'opinione opposta. Il 15,3 per cento degli intervistati ritiene che non ci saranno grandi differenze. Il 17,4 per cento degli intervistati non ha alcuna opinione al riguardo. L'indagine è stata condotta il 12 e 13 novembre attraverso interviste telefoniche e sondaggi online su un campione di 800 cittadini polacchi aventi diritto di voto. (Vap)