Serbia: elezioni, affluenza al 51,93 per cento alle 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Serbia ha annunciato che alle 18 ha votato il 51,93 per cento degli aventi diritto alle elezioni anticipate che si svolgono oggi nel Paese balcanico. "Nella regione della Vojvodina ha votato il 52,24 per cento degli elettori, nella regione di Šumadija e nella Serbia occidentale il 52,75 per cento, nella regione della Serbia meridionale e orientale il 51,84 per cento e nella regione di Belgrado il 51,07 per cento", ha dichiarato il direttore della Commissione, Miladin Kovacevic.(Seb)