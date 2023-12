Germania: eletto a Pirna il primo sindaco candidato da Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato eletto a Pirna, in Sassonia, il primo sindaco candidato dal partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Tim Lochner. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf” aggiungendo che, al ballottaggio, Lochner ha ottenuto il 38,5 per cento dei voti. Il vincitore delle consultazioni è formalmente un indipendente, ma aveva il sostegno dei nazionalconservatori. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. In Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turigia, il partito è classificato come accertato gruppo di estrema destra (Geb)