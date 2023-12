Ucraina: fonti militari, trovata una microspia nell'ufficio del generale Zaluzhnyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata trovata una microspia nell'ufficio del comandante in capo delle Forze armate ucraine, il generale Valeriy Zaluzhnyi. Lo ha riferito all'agenzia “Rbc Ucraina” una fonte militare secondo cui i dispositivi trovarti nell'ufficio del capo di Stato maggiore sono di un modello non identificato, il che non permette di identificare l'installatore. "Questi dispositivi sono stati scoperti oggi durante la preparazione dei locali per alcuni lavori", ha aggiunto la fonte. Nei giorni scorsi il quotidiano tedesco “Welt” ha riportato che Zaluzhnyi sta pianificando una nuova controffensiva per respingere le Forze armate russe nel 2024. Per questo motivo, secondo “Welt”, le truppe ucraine ora starebbero radunando le forze necessarie a questo scopo. Inoltre, il mese scorso, Zaluzhny ha scritto un articolo e rilasciato un'intervista al settimanale “The Economist”, in cui ha parlato dei rischi della guerra di trincea in corso al momento e di ciò che è necessario per sconfiggere la Russia. Successivamente si sono diffuse delle indiscrezioni su presunti disaccordi tra Zaluzhnyi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo tali indiscrezioni Zelensky avrebbe voluto destituire Zaluzhnyi dalla carica di comandante in capo. Tuttavia, recentemente, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha smentito la questione. (Kiu)