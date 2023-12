Serbia: prime proiezioni, Sns in testa con il 46,6 per cento, esulta la premier Brnabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista serbo (Sns) è in testa alle elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte oggi nel Paese balcanico con il 46,6 per cento dei voti. E' quanto emerge dalla proiezione degli istituti demoscopici Ipsos e CeSID basata sul conteggio parziale del campione di seggi elettorali scrutinati. Al secondo posto si colloca l'alleanza d'opposizione Serbia contro la violenza con il 23 per cento dei voti, al terzo posto il Partito socialista serbo con il 6,9 per cento dei voti. Dalla sedel dell'Sns, intanto, giungo le prime parole della premier uscente Ana Brnabic, “Benvenuti alla celebrazione”, ha detto Brnabic secondo la quale sulla base del 50 per cento delle schede scrutinate, la lista guidata dall'Sns ha il 47,1 per cento dei voti - una quota leggermente superiore a quella delle proiezioni - e più di 125 seggi nel parlamento serbo, mentre quella dell'opposizione, "La Serbia contro la violenza", si ferma al 23 per cento dei voti. "Cominciamo da come è iniziata la giornata, per quanto abbiamo potuto sentire falsità, il tutto con l'obiettivo di creare un clima di panico e sfiducia, abbiamo cercato di spiegare di che tipo di bugie si stava parlando", ha detto la premier. "Ringrazio le istituzioni per la tempestività della risposta, tutto secondo le normative. Per non parlare di ciò che noi come lista abbiamo dovuto affrontare durante il silenzio elettorale. Non si è mai vista una tale brutalità nel rompere il silenzio elettorale", ha sottolineato la premier uscente. (Seb)