Usa: auto investe Suv del convoglio presidenziale di Biden

- Un’auto si è schiantata contro un Suv parte del un convoglio che scortava il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 di ieri sera, ora locale, a Wilmington, nel Delaware. Il presidente e la first lady Jill Biden non sono rimasti direttamente coinvolti nell’incidente. A Wilmington ha sede la campagna del presidente Biden in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, e l’inquilino della Casa Bianca si trovava sul posto per incontrare i suoi collaboratori. Il presidente aveva da poco risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito ai sondaggi che lo danno in svantaggio rispetto al suo principale avversario repubblicano, Donald Trump. Pochi istanti più tardi, una berlina grigia con una targa del Delaware ha colpito un suv del convoglio presidenziale si fronte alla sede della campagna elettorale del presidente. Agenti dei Servizi segreti hanno subito scortato Biden all’interno della sua auto, dove già si trovava la first lady. Il convoglio presidenziale è partito poco dopo, e il presidente e la first lady sono arrivati nella loro casa a Wilmington attorno alle 20:20.(Was)