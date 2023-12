Giappone-Asean: adottata iniziativa congiunta per l’industria automobilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) lavoreranno insieme per creare un'industria automobilistica competitiva e sostenibile. Lo hanno concordato i rispettivi leader durante il vertice che si è tenuto lo scorso fine settimana a Tokyo, per celebrare i 50 anni delle relazioni tra il Paese asiatico e l’organizzazione regionale. I leader di Giappone e Asean hanno lanciato “l'Iniziativa Asean-Giappone per la co-creazione nell'industria automobilistica della prossima generazione”, che prevede lo sviluppo congiunto di un "piano guida" per l'industria, il coordinamento delle politiche per "decarbonizzare l'intera catena del valore" e la costruzione di "catene di approvvigionamento resilienti e affidabili". Secondo un funzionario del governo giapponese, durante il vertice il primo ministro Fumio Kishida ha dichiarato che l'obiettivo della nuova iniziativa è di "garantire che l'industria automobilistica dell'Asean rimanga un polo centrale per la produzione e l'esportazione nel mondo, di fronte a una crescente competizione internazionale per i veicoli della prossima generazione". "Questo vertice è stata l'occasione perfetta per il Giappone e l'Asean di riflettere sui progressi compiuti, guardare al presente reciproco e discutere del nostro futuro comune", ha dichiarato ieri il primo ministro giapponese. Kishida ha aggiunto che l'incontro ha messo in luce una solida roadmap per la cooperazione futura, focalizzata sulla "co-creazione" per lo sviluppo delle economie e delle società, nonché per la pace e la stabilità.(Git)