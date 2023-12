Usa: Trump contro la magistratura, “io incriminato più volte di Al Capone”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a contestare l’offensiva giudiziaria intrapresa nei suoi confronti dalle autorità federali e di diversi Stati Usa, paragonando il suo caso a quello del famigerato capo della mafia Al Capone. Durante un comizio elettorale organizzato ieri sera a Reno, in Nevada, Trump ha definito i quattro capi d’accusa penale formulati nei suoi confronti “idiozie” motivate politicamente. "Qualcuno ha mai sentito parlare del grande Alphonse Capone, Al Capone? Grande, grande capo della mafia, giusto? (…) Aveva una cicatrice che gli segnava il volto intero, e non c’era nulla che lo intimorisse. Un tipo duro", ha detto Trump rivolgendosi ai suoi sostenitori. "Ora, ho sentito dire che è stato incriminato una volta - alcune persone mi hanno detto qualche volta in più - ma a me è toccato essere incriminato quattro volte", ha aggiunto Trump. "Se cenavi con lui e non gli piaceva il modo in cui gli sorridevi a cena, eri un uomo morto. (…) Lui è stato incriminato una volta. A me è toccato essere incriminato quattro volte”, ha detto Trump. Il procuratore speciale Jack Smith ha formulato due capi d'accusa federali contro Trump, uno riguardante i tentativi di rimanere al potere dopo le elezioni presidenziali del 2020, e uno relativo ai documenti presidenziali che Trump portò con se dopo la fine del suo mandato alla Casa Bianca. Trump affronta anche un capo d'accusa penale a New York e uno in Georgia.(Was)