Atreju: Montaruli (Fd'I), sinistra non sa come contrastarne il successo e riversa frustrazione su Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "non sapendo come contrastare il successo indiscusso di Atreju riversa ogni giorno la sua frustrazione verso un obiettivo diverso". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai. "Ora è il caso di Rainews ma ogni giorno abbiamo assistito a questo continuo tentativo di polemizzare. Se la principale manifestazione politica dell'anno è Atreju - aggiunge - giusto che il servizio pubblico se ne occupi. Se chi parla è il presidente del Consiglio e ciò che dice fa notizia, come dimostra qualunque testata, è normale che si dedichi spazio al suo discorso". "Domani Atreju non ci sarà ma rimarrà il dato politico che vede un'opposizione evidentemente senza argomenti", conclude Montaruli.(Rin)